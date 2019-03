Un convegno sull’Europa all’Università

Il prossimo 20 marzo, presso l’Università degli Studi di Salerno, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera affiancato da altri ospiti, sarà protagonista di un’ intensa giornata di studio e dibattito, dal titolo “La Primavera dell’ Europa-Elezioni Europee 2019: cittadini al voto in un’Europa che cambia”. Questo importante incontro è stato promosso e organizzato dal Cde di Ateneo, dall’ Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili dell’Unisa, il Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione e con il patrocinio dell’Associazione Futura. A portare i saluti istituzionali, il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti, il direttore del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione Virgilio D’Antonio. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alle politiche giovanili ed all’innovazione Mariarita Giordano. La giornata inizierà alle ore 11:00 presso l’ aula “ Gabriele De Rosa” in cui ci sarà un dibattito sul voto elettorale, la cittadinanza e l’espressione di opinione in vista delle prossime elezioni europee, al quale parteciperanno molti esperti del settore, studenti e docenti tra cui il prof. Vigilio D’ Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione, la dott.ssa Maria Senatore, responsabile del CDE di Ateneo, la dott.ssa Maria Rosaria Califano, coordinatrice del Centro Bibliotecario di Ateneo, il responsabile del CDE prof. Pietro Pennetta, la prof. Angela Di Stasi direttrice dell’Osservatorio Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia (SLSG), il prof Annibale Elia, direttore dell’Osservatorio Giovani e la responsabile scientifica, la prof.ssa Stefania Leone. Sempre durante la mattinata, Luciano Fontana terrà una lezione agli studenti presenti, in particolar modo a quelli del corso di Teorie e tecniche della comunicazione pubblica – Sociologia dal titolo “Informazione e spazio pubblico europeo”. Nella seconda parte del convegno, a partire dalle ore 15:00, Luciano Fontana presenterà il suo ultimo libro “Un paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi”. Interverranno Eduardo Scotti, giornalista di “Repubblica”, Marco Toriello, responsabile della redazione de “Il Mattino-Salerno”e Andrea Manzi, direttore di “Salerno Sera”. Modererà la discussione Stefano Pignataro, giornalista e delegato del Comune di Salerno, nell’ambito dell’accordo bilaterale stipulato dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e dall’assessorato alle Politiche giovanili e innovazione.

