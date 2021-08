Un club in ricordo di Loris Del Campo

di Monica De Santis

Lunedì sera è stato inaugurato il club dal Presidente in memoria di Loris del Campo giovane tifoso della Salernitana morto durante i festeggiamenti della promozione in serie A, a causa di un tragico incidente. Il club è stato fondato dal fratello di Loris, Alessio del Campo e Massimiliano Potente. Ufficialmente sarà aperto ai soci il prossimo mese di settembre e la sua sede si trova nel rione De Gasperi. “Abbiamo avuto tante adesioni, in meno di 24 ore – racconta Alessio del Campo- e tutto questo solo con il passa parola. Ad oggi abbiamo raggiunto più di 40 soci, tra amici, compagni di stadio e semplici tifosi che hanno accolto il nostro invito. Segno questo che mio fratello era amato da tutti, anche da coloro che magari l’avevano incontrato solo per poco tempo. Il nostro intento, quello di questo nuovo club di tifosi che porta il nome di Loris è quello di portare la sua euforia nella Curva Sud con tutti i nostri amici di sempre. Naturalmente il club è aperto a tutti i tifosi della Salernitana, come detto gia abbiamo aperto le iscrizioni e in tanti ci stanno contattando. A tutti coloro che si sono già iscritti va il mio personale ringraziamento e quello della mia famiglia, è importante sapere che mio fratello non è stato dimenticato”. Ma le iniziative per ricordare Loris sono tante e tante altre sono in programma, per i promissi mesi, come spiega uno dei migliori amici di Loris, Donato Giudice… “Con varie iniziative sportive siamo pronti a sensibilizzare i più giovani, cercando di farli avvicinare allo sport e al calcio, in maniera sana e civile, perchè lo sport è divertimento oltre alla passione per la propria squadra. Il nostro scopo resterà comunque sempre uno solo quello di portare il nome di Loris tra i colori granata, sempre e ovunque, in ogni vicolo della nostra amata città e in ogni stadio dove la Salernitana giocherà”. E proprio sulle iniziative in ricordo di Loris ad annunciarne una prima è Massimiliano Potente… “Il prossimo 16 settembre inizierà il torneo “1 Memorial Loris Del Campo. Si tratta di un torneo di 20 squadre, che in suo onore si sfideranno per vincere il premio finale. Le iscrizioni per partecipare a questo torneo sono gia aperte da alcune settimane e devono dire che stiamo avendo già molte adesioni. Siamo sicuri che arriveremo a breve alla quota delle venti squadre iscritte, per poi presentarle tutte e dare il via alla sfida sportiva”.

