Un centro polifunzionale a Belvedere

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “realizzazione centro Polifunzionale per servizi alla famiglia – quartiere Belvedere”, per un investimento complessivo di euro 2.500.000,00. Fortemente voluto dall’amministrazione Francese, in particolare promosso dal vice sindaco Angelo Cappelli e dall’assessore alle politiche sociali Francesca Giugliano, il centro Polifunzionale sarà interamente finanziamento mediante accesso ai fondi di cui alla legge 27 dicembre 2019 160 stanziati per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Come anzidetto, il Centro Polifunzionale verrà costruito in località Belvedere, secondo le vigenti norme antisismiche, impiantistiche e relative all’efficientamento energetico; si svilupperà su un unico livello (piano terra) coprendo una superficie di circa 1.000 metri quadri. Nel dettaglio, lo stesso beneficerà di uno spazio dedicato all’accoglienza con sportello informativo/colloqui….

