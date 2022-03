Un Centro operativo emergenza presso l’Azienda consortile Agorà

I dieci Comuni dell’Azienda consortile Agorà S10 hanno aperto un Centro Operativo per Emergenza Ucraina dove far confluire tutti gli aiuti necessari ad accogliere chi fugge dalla guerra. La sede è presso l’azienda consortile, a Palomonte. Tutti gli operatori e gli amministratori comunali sono impegnati, insieme ad alcune associazioni. E’ operativo un n. di cellulare dedicato a cui richiedere informazioni: 3335001453. E già in questi giorni sono arrivate alcune famiglie. A Valva una, a Laviano tre. Altre, dirette a Buccino, sono in viaggio, stando alle frammentarie informazioni che si riescono ad avere. Grazie all’associazione ucraina Pysanka, che ha stabilito un contatto con l’azienda consortile Agorà S10, è possibile sapere con precisione cosa serve. L’obiettivo è organizzare l’accoglienza sul territorio con alcuni servizi: – Info Point telefonico on line per assistere i rifugiati – Disbrigo di pratiche amministrative e sanitarie – Supporto psicologico – Raccolta di beni di prima necessità – Ricognizione di alloggi pubblici o privati da mettere a disposizione – Disponibilità di famiglie disposte ad accogliere i rifugiati. Sarà prevista anche una raccolta fondi su un conto dedicato che verrà acceso lunedì prossimo.

