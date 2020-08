“Un caffè coi cittadini”, il ministro Di Maio ad Angri

Big della politica nazionale nel salernitano per sostenere i candidati al consiglio regionale della Campania e i candidati al consiglio comunale. Dopo Matteo Salvini, leader della Lega, che nella giornata di ieri ha fatto tappa in varie zone della provincia di Salerno, sabato 29 agosto sarà la volta di Luigi di Maio. Il ministro degli Esteri sarà ad Angri, alle 17.3, per “Un caffè con i cittadini”. Sarà l’occasione, spiegano i pentastellati salernitani, per raccontare l’importanza di votare sì al Referendum sul taglio dei parlamentari e sostenere i candidati locali. “Sono lieta della presenza del Ministro Luigi Di Maio ad Angri: sono decenni che nella nostra città non arriva una figura istituzionale così importante. Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle si dimostra una forza di Governo vicina al territorio e la presenza del nostro Luigi ad Angri lo conferma ulteriormente”, ha dichiarato la deputata Virginia Villani. “E’ un grande onore avere ad Angri il Ministro Di Maio: la sua presenza è per noi un’iniezione di grinta e determinazione, l’ennesimo segnale che il nostro Governo non dimentica mai la centralità dei cittadini”, ha dichiarato Giuseppe Iozzino, candidato sindaco MoVimento 5 Stelle.

