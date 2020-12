«Un anno fiscale bianco, per risollevare economia»

Se vogliamo rimettere in moto l’economia del settore, uno dei primi passi sarebbe l’anno fiscale bianco per gli albergatori”. Pensieri e Parole di Giuseppe Gagliano, presidente di Confcommercio e di Federalberghi che, dal suo punto di osservazione privilegiato, guarda con non celata preoccupazione quello che sarà il futuro. “Un anno fiscale bianco, con gli imprenditori turistici che andranno a reinvestire nella stessa azienda, con il risultato che non vi sarà nemmeno la tanto temuta riduzione del personale. – afferma Gagliano – Una situazione che, se non ci sarà un minimo di normalità in questa emergenza potrebbe portare a chiusure anche eccellenti.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia