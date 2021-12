Un anno di spettacolo. Con le Muse oltre il Covid

Il 2019 si chiude con i concerti in streaming offerti dal Teatro Verdi ed il 2020 si apre con i teatri ed i cinema ancora chiusi a causa della pandemia e con spettacoli che vanno in scena via etere. Ravello per non disperdere le tradizioni offre per il giorno dell’Epifania, una serata mozartiana affidata alla bacchetta esperta di Fabio Biondi andata in onda con un grandissimo successo in streaming.

FEBBRAIO

A febbraio il mondo della musica dice addio al grande pianista Chick Corea, che fu negli anni 90 protagonista di una splendida ed indimenticabile serata musicale all’Arena del Mare di Salerno in duo con Gary Barton. Ma a febbraio viene pubblicato anche il secondo romanzo di Carmine Mari “Hotel d’Angleterre”per la Marlin edizioni, cuna spy storia ambientata nella Salerno Belle èpoque,

MARZO

Marzo si apre con il festival di Sanremo. All’edizione del 2020, tante le presenze salernitane. Da ricordare la partecipazione del musicista nocerino Luca Petrosino che con altre tre componenti della Napoli Mandolin Orchestra accompagna Ermal Meta. Ma il mese di marzo segna anche un altro grave lutto nel mondo della musica. Muore a causa del Covid, infatti, a 83 anni Raoul Casadei, il re del liscio.

APRILE

E’ il Sommo poeta Dante Alighieri il protagonista del mese di aprile. In molti comuni salernitani ed anche nella città capoluogo si svolgo eventi e manifestazioni nel 700enario della sua morte, molti dei quali organizzati dagli istituti scolastici. Ad inizio aprile 2020, la Salerno teatrale deve però dire addio a Marisa Rossi, attrice che negli anni aveva lavorato come co-protagonista nella compagnia diretta da Ugo Piastrella

MAGGIO

Si rialza il sipario dei teatri dopo mesi e mesi di chiusure. Tra i primi a riaprire il Teatro Delle Arti con la Compagnia dell’Arte e lo spettacolo “La magica storia della pizza”. Mentre al Teatro Nuovo Pasquale De Cristofaro presenta un evento dedicato a Pirandello. A maggio si registrano due lutti importanti, uno nel mondo della musica e uno nel mondo della danza. Muoiono infatti Franco Battiato e Carla Fracci

GIUGNO

I protagonisti del mese di giugno sono Roberto Saviano e Vincenzo De Luca. Mentre le riprese della serie tv “Malinconico, l’avvocato” si trasferiscono a Nocera. Lo scrittore e giornalista partenopeo era stato invitato come ospite al Ravello Festival dal direttore Scurati. Invito non gradito dal Governato che lo vieta, facendo scatenare una polemica che coinvolgerà molti scrittori e perfino Enrico Letta.

LUGLIO

Il mese di luglio si apre con la morte dell’amatissima Raffaella Carrà. Ma il mese di luglio segna anche il ritorno in presenza e con una capienza più numerosa di pubblico del Giffoni Film Festival, manifestazione dedicata al cinema per ragazzi e del Premio Charlot, kermesse dedicata al grande Charlie Chaplin. A Salerno città da segnalare anche due importanti mostre a Palazzo Fruscione e al Tempio di Pomona

AGOSTO

Ad agosto torna il consueto appuntamento con il Barbuti Teatro Festival, mentre l’Arena del Parco del Mercatello è la location messa a disposizione dal comune, per compagnie e gruppi cittadini. A Ravello regna, invece, sovrana la musica. Tra gli appuntamenti di punta vanno ricordate le due giornate che hanno visto come protagonista Valery Gergiev, il direttore russo è stato ospite della LXIX edizione

SETTEMBRE

Si chiamano Chiara Marotta e Loris Giuseppe Nese, entrambi di Salerno e sono stati i protagonisti del mese di settembre. Il loro cortometraggio “Il turno” è stato in concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia. Mentre a Battipaglia si svolge con successo la quinta edizione del Picentia Short Film a Salerno al Teatro Pasolini si alza il sipario sul Nid Platform per promuove la danza italiana

OTTOBRE

Per festeggiare il ritorno alla normalità nei teatri, le strutture salernitane de “La città Teatrale” si uniscono e presentano la rassegna itinerante “Qui fu Napoli… qui sarà Napoli”. Ma il vero protagonista del mese di ottobre è Giuseppe Gibboni, il 20enne violinista di Campagna vince il Premio Paganini, riportando in Italia il riconoscimento dopo 24 anni d’assenza. Da ricordare anche la morte del maestro Antonio Florio

NOVEMBRE

Teatri finalmente tutti aperti e tanti appuntamenti che finalmente riportano il pubblico in presenza. Tra i tanti vi segnaliamo il quintetto teatral-stereofonico dei Gomalan Brass che ha stregato il pubblico eterogeneo del teatro Verdi. Mentre la Stazione Marittima ospita In Vino Civitas, manifestazione è che punta anche a valorizzare il territorio salernitano ed il suo patrimonio artistico, paesaggistico e culturale

DICEMBRE

Dicembre è il mese della Traviata. L’opera di Giuseppe Verdi, viene messa in scena al Massimo Cittadino, con un buon consenso da parte del pubblico. Ma la musica è protagonista di questo mese grazie ai concerti di Salerno Classica e Salerno Barocca, oltre alla notizia che il violinista e compositore ebolitano Vito Mercurio è tra gli autori del brano che Iva Zanicchi proporrà al prossimo Festival di Sanremo.

