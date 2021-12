Un anno di cronaca in provincia

La Guardia di Finanza ha sequestrato un milione di euro “occultato nei posti più disparati, sotto il materasso e addirittura all’interno di contenutori di biscotti” scoperti nell’abitazione del padre di un noto imprenditore dell’Agro- Nocerino -Sarnese nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore riguardante una società di Castel San Giorgio, ritenuta tra le più importanti nella distribuzione dei carburanti.

FEBBRAIO

Giuseppe Bisantis, avvocato, 53 anni di Capaccio Paestum, è tra le 17 persone arrestate nell’ambito della maxi operazione “Kossa” contro la ‘ndrangheta eseguita nella mattinata di ieri dalla divisione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri nella Sibaritide, sull’alto Jonio cosentino. Dieci le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari.

MARZO

Il suo ultimo gesto d’amore è stato per i due anziani di cui quotidianamente si prendeva cura. Li ha accuditi fino all’ultimo minuto salvandoli dalla morte e sacrificando la sua vita. Natalia Dimitrova Beliova, badante 57enne, di origini bulgare è deceduta all’alba di ieri a seguito di un incendio divampato in una villetta di via Padova a Battipaglia. Fumo e fiamme non le hanno lasciato scampo.

APRILE

Un carabiniere originario di Sarno ha sparato alla moglie e si è tolto la vita con un colpo di pistola esploso con la stessa arma. E’ accaduto a Marino, vicino a Roma. La donna, Annamaria Ascolese, 49 anni, anche lei di Sarno, è stata trasportata in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Da chiarire i motivi del gesto dell’uomo, Antonio Boccia, 56 anni. Il militare avrebbe esploso quattro colpi di pistola.

MAGGIO

Una bimba tedesca di soli quattro anni ha perso la vita durante una escursione a Palinuro. La piccola era insieme alla sua famiglia, padre, madre e altri quattro fratellini, tutti in tenera età. La piccola aveva iniziato a inerpicarsi lungo il sentiero che sale da dietro il porto. Forse per sporgersi a guardare di sotto, la bimba potrebbe aver perso l’equilibrio ed essere rotolata lungo il costone di roccia facendo un salto di 30 metri.

GIUGNO

Quattro indagati per l’aggressione avvenuta al Pronto Soccorso di Nocera Inferiore: rispondono dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e lesioni. Il fascicolo d’inchiesta è stato aperto dalla Procura nocerina dopo dopo la gazzarra scatenata dai componenti del nucleo familiare proveniente da Somma Vesuviana. Nei guai anche l’anziano ricoverato, insieme ai due figli e alla nuora.

LUGLIO

Ancora un incidente sul lavoro. In via Torricella, fra Minori e Maiori, un operaio dell’Anas è finito sugli scogli, dopo un volo dal cestello della gru. Il camion ha perso il controllo e gli operai sono sbalzati sulle rocce. Sarebbero due i feriti nell’incidente sul lavoro a Minori. Molto complicato per i soccorritori trasferirlo in ambulanza l’operaio che era nel cestello, che è rimasto riverso a terra sulla scogliera

AGOSTO

Il maltempo ha creato disagi in Costiera Amalfitana. A causa della forte pioggia è venuto giù una tale quantità di terriccio e detriti che le acque antistanti i comuni di Atrani e Maiori si sono colorate di marrone per lungo tempo. Paura, ad Atrani dove il fiume Dragone è uscito fuori dagli argini facendo scattare il piano di emergenza: al suono delle sirene innescato dal sistema di monitoraggio elettronico, è stata liberata dalle auto via dei Dogi.

SETTEMBRE

Sedici milioni di euro. A tanto ammonta il valore del patrimonio confiscato all’imprenditore nel settore delle onoranze funebri e trasporto infermi Roberto Squecco. A disporre la misura sono stati i giudici della sezione misure di Prevenzione presso il Tribunale di Salerno che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, la confisca di beni e assetti societari.

OTTOBRE

Avrà una sua quarta vita ma non farà il politico. “Dopo 20 anni di impegno amministrativo (10 da consigliere e 10 da sindaco) con svariate campagne elettorali e alcuni incarichi di partito, è ciò che oggi ho deciso di fare dopo una lunga riflessione”. Un fulmine a ciel sereno la decisione del sindaco di Nocera inferiore Manlio Torquato di lasciare la politica. “E’ una scelta, se non se ne fa un mestiere, se non è solo un’ambizione, ma un servizio”.

NOVEMBRE

Un bigliettino d’addio dopo il litigio, poi il viaggio in costiera Amalfitana e la scomparsa. Quindi il tuffo dal ponte di Furore, in Costiera Amalfitana per ll 24enne originario di San Valentino Torio Natale Martorelli. Un volo di oltre 30 metri, fino a mare. Il suo corpo è cercato in ogni angolo di specchio d’acqua del comune costiero. Probabile che la corrente l’abbia portato altrove

DICEMBRE

Imponevano servizi e slot ad imprenditori titolari di esercizi commerciali e quando qualcuno “osava” rifiutarsi non esitavano a minacciarli anche con armi da guerra. Arriva la parola fine su un’inchiesta nata nel 2017 con l’arresto di 21 presunti responsabili, molti dei quali già detenuti, di cui 13 in carcere e 8 ai domiciliari. Undici invece i fiancheggiatori indagati a piede libero che hanno subito una perquisizione domiciliare.

