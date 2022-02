Un albero nel cuore della città per testimoniare l’amore per Dio

di Monica De Santis

L’amore per l’ambiente, per la natura e per la nostra città. E’ questo quello che rappresenta l’albero pianto ieri mattina in una delle aiuole presenti lungo la via Roma, poco distante da Palazzo Sant’Agostino, su iniziativa dell’Ac Pastorale Centro Storico, nell’ambito dell’iniziativa “Giardinieri non padroni di un popolo numeroso”.

Un gesto piccolo, ma concreto al tempo stesso, attraverso il quale si è voluto esprimere l’amore per la natura e per il territorio cittadino. “Richiamare, come Papa Francesco ci invita – ha detto Marco Pio D’Elia, presidente azione cattolica parrocchiale Salerno – all’attenzione di tutti al verde alla natura, al creato è un passo molto importante.

Poi questo gesto rappresenta anche l’immagine della nostra comunità, come un albero che affonda le proprie radici all’interno del territorio anche la nostra azione cattolica vuole essere una presenza attiva nella nostra città e lo fa attraverso la sua proposta educativa.

Come i rami che salgono al cielo cerca in qualche modo una proposta che permette ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, di unirsi con cielo e terra ed essere una presenza stimolante con quanti si incontrano sul nostro cammino”. Presente anche il parroco dell’unità pastorale del centro storico don Felice Moliterno…

“E’ un gesto significativo anche per tutte le altre associazione e realtà non solo ecclesiali che credo possano trovare uno spunto. C’è una necessità di curare il verde, di essere propositori di una città che sia sempre di più all’altezza delle esigenze dei cittadini”

