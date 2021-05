Un 26enne trovato morto in casa della fidanzata,ipotesi suicidio

Saranno gli accertamenti dei carabinieri a fare luce sulla morte di un 26enne, A.F. trovato senza vita nella prima mattina di oggi a casa della fidanzata a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Il giovane presentava ferite da taglio sul corpo. Da quanto si apprende da fonti degli investigatori, l’ipotesi piu’ accreditata e’ quella di un suicidio, ma non se ne escludono altre. I carabinieri della locale tenenza e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno ricostruendo i fatti e sentendo alcune persone e solo dopo si potra’ avere un quadro piu’ chiaro di quanto avvenuto. La salma del giovane, originario di Vietri sul Mare e’ a disposizione dell’autorita’ giudiziaria della procura di Nocera Inferiore che dovra’ decidere se disporre o meno l’esame autoptico. Dai primi accertamenti e’ emerso che il giovane e’ morto per le gravi ferite inferte da un’arma da taglio alla gola. Come detto, gli inquirenti non escludono che quelle lesioni possano essere conseguenza di un gesto volontario, ma solo le indagini, delegate ai carabinieri, potranno stabilire con certezza cosa sia accaduto. Il 26enne, originario di una frazione di Dragonea era a casa della fidanzata in localita’ San Giuseppe al Pozzo, a Cava de’ Tirreni.

