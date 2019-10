Un 17 ottobre da festeggiare

Cosa lega un pointer inglese di sangue e passione tutta siciliana, una talentuosa flautista in carriera, una splendida studentessa di Vietri, un architetto assessore all’urbanistica e alla mobilità del nostro comune e un giornalista dai colori granata, speziati di giallorosso? Oggi la bella e calda ottobrata avvolgerà i festeggiamenti indetti per il primo lustro di Rooney, che si divertirà a “incontrare” col suo amico trombettista Vincenzo Toriello, per Ylenia Cimino, che invitiamo a regalarci l’autunno di Antonio Vivaldi, a Manuela Martino, impegnata negli approfondimenti anatomici e fisici, per Mimmo De Maio, già alle prese con la gestione dell’invasione Luci d’Artista e per Marco De Martino, il nostro brillantissimo redattore sportivo, dall’occhio ammaliatore. Auguri a tutti per il B-day da Olga e dall’intera redazione di Le Cronache.

