Ultimi tre appuntamenti con ..incostieraamalfitana.it

Si chiude la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo con 3 appuntamenti a Salerno e Cetara. Giovedì 1 Ottobre, ore 19.00, nel Foyer del Teatro Nuovo di Salerno, in collaborazione con la Rete dei Giovani per Salerno, la consegna dei Premi Dolce e caffè “DonneinCultura”, istituiti dalla nota pasticceria salernitana, a Laura Bruno pittrice, Concetta Carleo pittrice, Teresa Di Florio attrice, Nadia Farina pittrice e scrittrice, Giuseppina Gallozzi pianista, Laura Marmai scultrice, Elena Ostrica pittrice e poetessa, Gilda Ricci, Pina Sozio poetessa. Nel corso dell’evento saranno disponibili le Orchidee Unicef per curare i bambini malnutriti, a cura dell’Unicef Comitato provinciale di Salerno. Venerdì 2 Ottobre, ore 19.00, scenario suggestivo la Chiesa di Santa Maria de’ Lama nel centro storico di Salerno, in collaborazione con il Touring Club Italiano – Club di Territorio di Salerno. Il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, Alfonso Bottone, presenterà i finalisti del Premio costadamalfilibri sezione “Narrativa/Saggistica”: Antonio Bonagura con “Un appassionato disincanto” (Graus), Giuseppe Foscari con “L’americana” (Marlin), Giuseppina Mellace con “Il quadro di Norma” (EdiCusano), Raffaele Messina con “Con la coda dell’occhio” (Homo Scrivens), Gianfrancesco Timpano con “Aspettando che venga sera” (Letteratura Alternativa). Nutrito il programma di Sabato 3 Ottobre, ore 10.30, in piazza San Francesco a Cetara per la Cerimonia di Premiazione che, di fatto, è l’ultimo atto della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Si apre, infatti, con la consegna delle “Menzioni Speciali” del Premio costadamalfilibri per la sezione “Narrativa/Saggistica” a Maria Angela Cannarozzo e Tiziana Agnitelli per “Scegliere la felicità” pubblicato da Pathos, Lucia e Maria Scerrato per “Il gentiluomo inglese” edito da Valtrend, Samuele Perugino per “Racconti di viaggio” pubblicato da Polis SA, Brunella Caputo per “Dell’Acqua e dell’Amore” edito da Homo Scrivens, Claudia Squitieri per “Graffi” pubblicato da Capponi. A seguire, nel centenario dalla nascita di Karol Wojtyla, sarà presentato il libro di Raffaele Mazzarella, direttore artistico del “Festival della Vita” di Caserta, “Dio vi ricompensi” edito da Guida. A Maria Stella Rossi, con “Il linguaggio perduto degli oggetti” pubblicato da Homo Scrivens, sarà consegnato il Premio speciale Cuonc Cuonc “Un Sentiero di…Libri”, istituito per l’edizione 2020 di ..incostieraamalfitana.it dall’omonima Azienda agricola di Minori. Seguirà la presentazione del libro di Al Gallo “P.T. Perdita di tempo”, edito da Homo Scrivens, vincitore del Premio costadamalfilibri per la sezione “Giallo/Noir”, riconoscimento che gli sarà consegnato dalla scrittrice Piera Carlomagno dell’Associazione “Porto delle Nebbie” di Salerno, giuria di questa sezione. Con Gallo sarà premiato il Laboratorio di Scrittura UNITRE con “La parola ai Miti”, a cura di Gennaro Maria Guaccio e Annabella Marcello, pubblicato da LFA Publisher, per la sezione “Antologie”. Ai due vincitori opere dell’artista salernitana Ida Mainenti. Sarà poi la volta delle attrici Maria Staiano e Wilma Perla in “Storie di donne”, un adattamento da “Maria storie di ragionevole follia”, recente romanzo di Alfonso Bottone. Il direttore organizzativo di incostieraamalfitana.it infine proclamerà il vincitore del Premio costadamalfilibri per la sezione “Narrativa/Saggistica”, maiolica realizzata da Daedalus ceramiche di Vietri sul Mare che sarà consegnata dal sindaco di Cetara Roberto Della Monica e dall’Assessore al turismo Angela Speranza. Con gli interventi dello scrittore e cantautore Mino Remoli, saranno a disposizione del pubblico le “poesie calamita” dell’Associazione napoletana Poesie Metropolitane, e le Orchidee UNICEF, per curare i bambini malnutriti, a cura dell’UNICEF Comitato provinciale di Salerno. Obbligo della mascherina per i tre eventi.

