Ultimati i lavori nella nuova sede della succursale dell’Alfano I

di Monica De Santis La Provincia di Salerno sta per ultimare i lavori di adeguamento dell’ultimo piano dell’ex Istituto provinciale per l’infanzia IPI di Salerno in via Mauri, locali che saranno destinati al Liceo Alfano I, diretto da Elisabetta Barone. La conferma dell’ultimazione dei lavori arriva direttamente dall’Ente Provincia di Salerno. “Gli ambienti sono stati ristrutturati – afferma il Presidente Michele Strianese – per ospitare la succursale del Liceo Statale Alfano I di Salerno. Sono state ricavate ben 10 aule, due laboratori, una sala professori e un ufficio di segretaria. L’importo complessivo dell’intervento è stato di circa 200 mila euro. L’intervento è stato finanziato con fondi del MIUR (decreto MIUR del 29 luglio 2020, n. 77) ed è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Oltre alla prioritaria tutela del diritto allo studio in sicurezza – conclude Strianese – va ricordato che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo”. La struttura dovrebbe essere consegnata alla dirigente scolastica nelle prossime settimane ed entrare in funzione già a partire dal prossimo anno scolastico, risolvendo in buona parte la carenza di spazi di cui da anni lamentava il liceo salernitano che accoglie oltre 1000 studenti.

