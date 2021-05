Ultima giornata del seminario tenuto negli Studi Cerzosimo di Bellizzi

di Olga Chieffi

Ultima giornata degli “Incontri sulla Fotografia”, dedicati ai professionisti del settore. Oggi occhio e riflettori sulla coppia. Da sempre lo studio Cerzosimo persegue un concept preciso nel suo fotografare durante un matrimonio. Persone che si sposano, prima di tutto, con la propria personalità e i propri gusti, che stanno bene insieme, perchè i legami esistono, così come la leggerezza e l’ironia, nella gentilezza nei gesti e la tenerezza delle cose normali, che c’è bisogno di fermare per poter toccare con mano, vedere, dire, meravigliarsi ancora, fino alla fine dei tempi. Lo studio e l’esperienza di Armando nel raccontare il giorno del matrimonio, va oltre la fotografia spontanea o in posa, deve raccogliere gli sguardi, il gesto, il glamour la forza i ritratti di una coppia che si incontra e si fonde in un unicum d’amore. Nei primi due stage di seminario tenuti da Armando e Pietro Cerzosimo, sono stati sviluppati dei temi molto apprezzati dai colleghi che hanno partecipato alle giornate di formazione. Un format molto apprezzato, che ha approfondito una filiera di lavoro, iniziata dalla ricerca di un linguaggio estetico, che Armando ha sviluppato nei suoi oltre 40 anni di attività, proseguita nella valenza tecnica di stampa e di scatto da Pietro, sotto la regia del creativo Nicola. I partecipanti hanno avuto dei compiti ben precisi ed hanno compiuto degli esercizi fotografici con molta professionalità e attenzione. In questa giornata conclusiva il tema da approfondire sarà imperniato sulla complicità e l’armonia di una coppia . Una serie di fotografie saranno scattate dai partecipanti ovvero, Pino Falcone, Corrado Francesco, Enzo Santise, Luca Scudiero., Emanuele Anastasio, Cesare Giliberti, i quali avranno ancora la volta la possibilità di avere quale modella d’eccezione la splendida Eva Manduca, con la Make-up artist Antonella Siano, unitamente ad un modello a sorpresa che accompagnerà Eva nella performance fotografica. Si chiuderà oggi, questa prima parte degli incontri dedicati alla formazione, curata dallo studio Cerzosimo. Un grande successo che ha pienamente raggiunto gli obbiettivi prefissati, sia in tema di gradimento che di partecipanti, che, nonostante il numero chiuso, ha moltiplicato le adesioni cosìcchè, si stanno già vagliando nuove date, per poter accontentare anche colleghi che non hanno avuto modo di seguire le giornate formative. Nei due primi incontri sono intervenuti due firme della fotografia nazionale, Luciano Siviero e Franco Turcati, mentre nella terza giornata ci sarà un intervento di uno dei più importanti fotografi di matrimonio Vittorio Lioce, il maestro della luce.

