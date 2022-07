Ugdcec, approvato il bilancio 2021: l’assemblea detta la linea per vari programmi futuri

di Erika Noschese

Approvato il bilancio dell’Ugdcec (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Salerno, presieduto da Salvatore De Franciscis.

L’assemblea è stata l’occasione per fare un resoconto delle attività svolte e di quelle programmate per il futuro da parte di un direttivo particolarmente attento e dinamico, composto anche da: Andromeda Di Filippo (Vicepresidente), Raffaela Chiumiento (Segretario), Francesco Diana (Tesoriere), Attilio De Pisapia, Giuseppe Criscito e Daniele Carrano. L’assemblea di martedì si è tenuta presso il Circolo Velico Salernitano.

Tante sono state le attività organizzate quest’anno, a partire da un corso per i praticanti commercialisti, in preparazione all’Esame di Stato e in collaborazione con altre Unioni campane, coadiuvato dal rappresentante dei praticanti di Salerno Emanuele G. Piccolo. “Durante l’anno è stato organizzato un corso di public speaking per i propri associati e ci sarà – entro fine anno – una seconda edizione; abbiamo portato in presenza, per i colleghi, gratuitamente, Telefisco a Salerno” ha spiegato il presidente dell’Ugdcec.

“La particolare attenzione al dialogo con le altre associazioni ha reso possibile importanti risultati nell’interesse della categoria e ci auguriamo che questa condivisione di obiettivi possa proseguire anche con l’Ordine, presieduto dal dott. Agostino Soave”.

Intanto, questa sera si terrà la consueta festa dell’Estate, quest’anno presso la Baia dei Delfini, un appuntamento particolarmente atteso che serve a ritrovarsi come categoria professionale, a condividere momenti di svago oltre idee e programmi futuri. “È nostra intenzione continuare a impegnarci per le attività formative che, nonostante lo svolgimento prevalentemente da remoto, causa pandemia, sono state caratterizzate da una forte partecipazione anche a livello nazionale; infatti, da Salerno sono partite iniziative importanti, anche attraverso le commissioni di studio.

Continueremo a dare il nostro supporto alla giunta nazionale, dove siede tra gli altri il nostro associato Carlo De Luca” ha poi concluso Salvatore De Franciscis.

