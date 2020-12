Ufficiale: Italia Viva lascia la maggioranza Smentito il coordinatore cittadino Malan

di Erika Noschese

Una nota ufficiosa che presto fa il giro del web, per errore. Ma ormai il danno è fatto: Italia Viva lascia la maggioranza del sindaco Napoli e lo annunciano con un comunicato stampa che non era pronto per la diffusione. A meno di 48 ore dalla fine di un 2020 travagliato sotto ogni punto di vista, il Comune di Salerno si appresta a vivere l’ultima seduta del consiglio comunale in un clima decisamente pesante per la giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. I consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura – per chiarezza estrema verso gli elettori e l’intera città di Salerno – hanno deciso di prendere le distanze dall’attuale maggioranza, al termine di un percorso doloroso quanto inevitabile.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia