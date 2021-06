UE, GRANT (GRUPPO ID): “La Commissione europea finanzia la cooperazione tra città”

Il parlamentare europeo della Lega, Valentino Grant, iscritto al Gruppo Identità e Democrazia, lavora senza sosta per creare sempre più sinergia tra il Sud e le istituzioni europee. A tal fine attraverso il suo sito www.valentinogrant.eu, rende note le modalità di accesso a finanziamenti e opportunità europee, che premiano anche la reale collaborazione tra le città. Nello specifico la Commissione europea attraverso il programma “Citizens, Equality, Rights & Values” (CERV) ha pubblicato due nuove CALL a favore dei Comuni che mirano a finanziare i gemellaggi fra due città e le reti di città. Town Twinning e Network of Town che conoscevamo tramite Europa per i cittadini (Europe for Citizens) nella programmazione 2021 -2027 rientrano nel nuovo fondo CERV. Entrambe le Call hanno scadenza il 26 agosto 2021 e supportano una serie di iniziative volte allo sviluppo del territorio tramite la cooperazione di città.

IN SINTESI

TOWN TWINNING /Finanzia progetti di gemellaggio tra due città, sui temi in linea con il bando e sostiene le attività connesse.

NETWORK OF TOWN /Finanzia progetti che mirano alla creazione di reti tra città di almeno 5 Paesi ammissibili, su temi di interesse comune e sostiene le attività connesse.

Scadenza: 26 agosto 2021

Budget totale: € 6.945.135

