Udc, c’è l’accordo con il centrosinistra

E’ fatta tra l’Udc e il centrosinistra. Ieri mattina, il coordinatore provinciale Mario Polichetti e il commissario cittadino Aniello Salzano hanno incontrato il sindaco Vincenzo Napoli e il segretario provinciale del Pd Enzo Luciano per aprire un dialogo sui temi che nel prossimo quinquennio la città dovrà affrontare e per confrontarsi sulla possibilità di intraprendere un comune percorso amministrativo. “La pandemia ha acuito i problemi e reso più complicato trovare le soluzioni. Solo una forte unià di intenti e una solida alleanza politica tra i riformisti e l’area moderata e di centro potranno assicurare alla città di Salerno sviluppo e crescita sociale – hanno dichiarato Polichetti e Salzano – Si ritiene infatti che l’Italia, come le città, abbia bisogno dell’apporto fondamentale del Centro, del contributo dei moderati e dei cattolici-democratici. In un momento in cui le alleanze impropriamente definite di centro-destra e di centro-sinistra sono in crisi e non più rappresentative della realtà del Paese e delle realtà locali, il Centro che dal popolarismo ha maturato la cultura di governo deve assumere una iniziativa per affermare il suo primato”. Nel corso dell’incontro, franco e cordiale, senz’altro proficuo, si sono sviscerati alcuni temi che sono particolarmente a cuore ai cittadini di Salerno: si è discusso, tra l’altro, del sistema di raccolta dei rifiuti, della sicurezza in città, del sistema di mobilità, della condizione strutturale delle scuole, dell’eccessivo consumo di suolo, delle condizioni del Pronto soccorso dell’ospedale, dell’impiantistica sportiva. Riflessioni che hanno trovato l’orecchio attento e la disponibilità del sindaco Napoli all’approndimento dei temi affrontati. E’ stato un primo incontro, cui certamente ne seguiranno altri per un eventuale documento programmatico sulla cui scorta affrontare le prossime elezioni amministrative. Nel rispetto delle identità e della storia di ciascuno, con pari dignità, si è stabilito di intavolare discussioni per un forte rilancio economico e sociale della città. Intanto, proprio l’Udc sta lavorando ad una lista che vedrebbe protagonista anche Corrado Matera, ex assessore regionale.

