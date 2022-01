Ubriaco vuole salire su bus e poi distrugge vetrata deposito

Prima ha urlato, e poi si è scagliato contro la vetrata del capolinea al deposito di autobus a Pagani, nel Salernitano. Lo fanno sapere i segretari della Filt CgilSalerno, Gerardo Arpino, e della Uiltrasporti, Francesco D’Amato, secondo cui l’uomo, “in evidente stato di ebbrezza, si e’ recato nella rimessa pretendendo di dover usufruire di un bus per Sarno”. Il gesto dell’uomo, aggiungono i sindacalisti, “ha distrutto la vetrata del capolinea creando paura, tensione e malcontento tra il personale presente”. E ribadiscono la necessità di “attivare, quanto prima, i sistemi di videosorveglianza e rimettere al centro delle discussioni la parola sicurezza come necessita’ per la salvaguardia del personale e degli utenti”.

