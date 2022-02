Tutti pazzi per Verdi e le sue punizioni, delusi invece da Mousse

di Stefano Russo

Fino alla fine hanno sperato e supportato la Salernitana. Fino al triplice fischio dell’arbitro i tifosi granata hanno sperato di riuscire a conquistare una vittoria, che per tanti era meritata. Ma alla fine, il risultato, ha visto i granata conquistare solo un punto…

“Ci troviamo a commentare l’ennesimo risultato che ci lascia l’amaro in bocca. – spiega il signor Domenico Russo – Tuttavia, oggi la squadra ha fatto una buona prestazione e, soprattutto, abbiamo potuto apprezzare un tasso tecnico in campo nettamente superiore rispetto a quello delle partite precedenti. Speriamo, da inguaribili tifosi, che da qui possa partire la nostra marcia verso la permanenza in massima serie”. E sul mercato di riparazione che spiega che… “Sicuramente la Salernitana si è guadagnata il titolo di una delle maggiori protagoniste in questa sessione di mercato. Ci sono stati acquisti di indubbio valore, che già da oggi hanno dimostrato di avere uno spessore adeguato alla serie A. Sono convinto che da adesso in avanti potremo recitare un ruolo importante nel campionato. Sempre Forza Salernitana!!!”

Gli acquisti fatti di recente dalla nuova proprietà sono al centro dell’attenzione anche del signor Giuseppe Di Leo… “Il direttore Sabatini ha completamente rivoluzionato la rosa in pochissimo tempo. Sono arrivati tanti calciatori, molti noti e dal passato illustre ma quelli che suscitano maggiore curiosità sono senz’altro i due sudamericani. Credo che l’acquisto che maggiormente possa essere funzionale all’obiettivo della salvezza sia Diego Perotti. È un campione dal valore indiscutibile. Mi è sempre piaciuto e spero che ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo”.

Sull’argomento anche il signor Roberto Sisalli esprime la sua personale opinione… “Il mercato è stato ottimo, ci voleva davvero una scossa perchè fino ad ora avevamo comprato sempre giocatori di bassa qualità. Ora con il nuovo direttore sportivo abbiamo fatto il salto di qualità che ci serviva per la lotta per la salvezza. Credo che tra i tanti, Verdi e Perotti siamo tra i migliori che abbiamo acquistato e il primo oggi ha fatto anche vedere le sue qualità, peccato per il risultato finale. Ci aspettavamo una vittoria, ma purtroppo l’arbitro non ci ha di certo aiutato”.

Purtroppo il risultato finale ha lasciato un po’ di amaro in bocca tra i tifosi che sognavano la vittoria e che ci hanno creduto fino alla fine… “La Salernitana si meritava molto di più. – spiega Armando Ciccone – Questa è una cosa certa. Purtroppo abbiamo avuto delle scelte arbitrali che di sicuro non ci hanno aiutato e che ci hanno lasciato molti dubbi. Diciamo che non tutto è stato molto chiaro nel comportamento del arbitro. La squadra in campo sicuramente ha giocato ed ha dimostrato di essere più competitiva. Sui nuovi acquisti devo però dire che non tutti mi hanno proprio convinto. Mousse, ad esempio mi ha un po’ deluso, per non dire che mi ha deluso davvero tanto. Spero che sia solo perchè era la prima volta che giocavano tutti insieme, che alla prossima andrà meglio. Certo oggi abbiamo perso un’altra occasione, ora a Genova dobbiamo fare di tutto per non sbagliare e per riuscire a portare a casa i tre punti, necessari se vogliamo davvero rimanere in serie A”.

Insomma il pareggio sta davvero stretto a tutti. E tutti puntano il dito contro l’arbitro, colpevole di aver favorito troppo gli ospiti, con due rigori non proprio netti e poco i padroni di casa. “Il risultato non è stato quello che tutti noi ci aspettavamo. - racconta al termine dei 90 minuti di gioco sul campo dell’Arechi di Salerno, Raffaele Bisogno – Abbiamo giocato molto bene. Benissimo se si fa un confronto con tutte le gare precedenti. Ma purtroppo non siamo riusciti a finalizzare il tutto, a fare quel terzo gol che ci avrebbe regalato una vittoria, che sarebbe stata meritatissima, perchè come ho detto, i giocatori hanno lottato dall’inizio fino alla fine della gara. Diciamo che abbiamo anche subito molto da parte dell’arbitro che ha commesso qualche errore di troppo. Un arbitraggio che purtroppo ci è costato la vittoria. Una cosa è certa in questa prima uscita della nuova Salernitana abbiamo potuto ammirare ed apprezzare la bravura di Verdi. Le sue punizioni sono state fantastiche, ha dato molto entusiasmo alla squadra ed è riuscito a trascinarla fino a quando è rimasto in campo. Sono rimasto deluso da Mousse, pensavo di più”.

