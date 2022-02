Tutti pazzi per mister Davide Nicola

di Giuseppe De Angelis

Davide Nicola c’è e si vede. I tifosi della Salernitana non possono che essere assolutamente soddisfatti di questa squadra che, contro la capolista, ha dimostrato grinta, entusiasmo e voglia di vincere. Merito di mister Nicola, del presidente Iervolino ma anche, in parte, dei tifosi che sembrano già amare questa nuova società, nata sotto una buona stella, e, dagli spalti, hanno fatto sentire il loro apprezzamento e la loro vicinanza. “Sicuramente, è un’altra Salernitana. Io penso che si sia già visto in questi primi 45 minuti la mano di Nicola che reputo un ottimo allenatore – ha dichiarato Giovanni Di Domenico – Fare un risultato contro la capolista sarebbe veramente oro, teniamoci stretto questo pareggio e speriamo in un secondo tempo che sia come questo perché fino ad ora ho visto una Salernitana compatta, aggressiva, gagliarda. Penso che ci possa regalare tante soddisfazioni la squadra. I tifosi, come sempre, hanno dato una grande spinta, favorito anche dall’aumento della capienza al 75% che ha permesso un afflusso maggiore di tifosi, noi rappresentiamo il dodicesimo uomo. Io credo nel 7% ma credo che questa possibilità possa aumentare. Ci credo e ci crederò fino alla fine”. Sulla stessa linea di pensiero anche Giovanni Biasini che parla di impatto positivo: “Nicola si sta dimostrando un allenatore dalle grandi doti caratteriali, come si è visto anche nel riscaldamento. È riuscito a dare quella carica giusta e provare l’impresa: stiamo giocando un bellissimo primo tempo, stiamo mettendo in difficoltà la capolista ed è da segnalare la splendida giocata di Đurić e Bonazzoli, oggi sotto gli occhi del Ct della nazionale Roberto Mancini; se continua così sono certo che potrà essere convocato. La spinta dell’Arechi si rivela fondamentale, come sempre”. “Bellissima partita, grande Salernitana. La vittoria ci stava tutta, è mancata un poco di fortuna. Mi è piaciuto molto, bene così; grandissimi Đurić e Ribéry, ottima anche la difesa. Sull’1 a 1, Bonazzoli poteva far uscire magari un’opzione migliore, semplice”, ha detto Antonio De Angelis. “Credo che dobbiamo essere contenti di questa partita, abbiamo visto una grandissima Salernitana che avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto vedere in campo; una partita contro la prima in classifica, un Milan con grandissimi giocatori e siamo riusciti ad arginare la squadra. È mancata la vittoria ma credo che questa squadra abbia cambiato totalmente volto, sia con i nuovi giocatori, sia con un allenatore di categoria, finalmente – ha dichiarato Riccardo Marini – Il pubblico è stato il dodicesimo uomo in campo, era una partita sentita perché poteva essere la serata della svolta e nonostante la mancata vittoria, per l’entusiasmo e il clima credo possiamo finalmente guardare con ottimismo alle prossime partite. Io credo che il presidente Iervolino rappresenti la svolta per questa società, non so se riuscirà a compiere il miracolo quest’anno ma credo che bisogna essere contenti e fiduciosi perché abbiamo una società fatta di persone serie che ci credono e che, a differenza della precedente società, amano questa piazza e credo si stia vedendo anche in campo perché è cambiato il volto della squadra, con un allenatore serio. Tutti remano verso la stessa direzione, daremo filo da torcere a tutti”.

