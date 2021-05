Tutti al “Mood” di Battipaglia, il nuovo concept di Antonio Bruno

di Olga Chieffi

E’ finalmente giunto il giorno dell’inaugurazione del Mood, il lounge bar di Antonio Bruno, che attende, oramai, da un anno di poter aprire i suoi spazi, in via Ripa, 44 in Battipaglia. L’appuntamento per gli habituè dell’aperitivo domenicale e per tutto ciò che possa racchiudere la parola incontro, è fissato per domani alle ore 11. “A vida è a arte do encontro” scriveva il poeta Vinicius de Moraes e Antonio Bruno ci rende partecipi della prima tappa di un lungo percorso, di uno spazio nuovo che aprirà le porte all’incedere di cose e persone, con cui inspiegabilmente, ci si troverà a condividere più di quanto si possa immaginare, uno stato d’animo, una tensione dello spirito, prima ancora che un modo d’essere, ovvero un “Mood”. Esiste un legame stretto tra il pensiero filosofico dell’esistenza e della ragione umane e il sapere del progettare-costruire, entrambe hanno un comune e fondamentale riferimento, lo spazio.

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia