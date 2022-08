Turista inglese denuncia violenza sessuale a Maiori, indagini

Ai carabinieri ha detto di aver subito violenza sessuale nella casa del ragazzo che l’aveva ospitata per la notte. Questa mattina una giovane turista inglese di vent’anni ha sporto denuncia per abusi che si e’ accorta di aver subi’to soltanto al suo risveglio. La ragazza ha raccontato che con un’amica aveva deciso di trascorrere ieri una giornata nella zona di Amalfi e che a sera hanno perso il bus che le avrebbe riportate a Pompei, dove soggiornava in una struttura extralbeghiera. A Minori per hanno conosciuto un ragazzo di 27 anni, di origini gambiane, residente a Minori con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, e hanno trascorso la serata ai tavoli di un bar del centro. Sarebbe stato proprio lui a offrirsi di ospitarle per la notte a casa sua. Le due giovani turiste inglesi hanno accettato, condividendo la stanza da letto. In quella casa pero’ si sarebbe consumata la violenza sessuale. I carabinieri della Stazione di Maiori hanno disposto l’esame medico per l’accertamento di quanto dichiarato dalla giovane. Il referto dei medici dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno ha prodotto esito negativo. Tocchera’, ora, al pubblico ministero incaricato fare chiarezza sulla delicata vicenda. Il caso ha immediatamente attivato la rete territoriale del Centro Antiviolenza della Costa d’Amalfi che ha sede proprio a Minori per il supporto della presunta vittima attraverso un legale, l’assistente sociale e una psicologa che seguiranno l’iter previsto. La ragazza, rientrata in ambulanza da Salerno, si e’ riservata di accettare il sostegno e le tutele garantite dal Cav.

