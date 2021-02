Turismo sessuale nel Cilento La ricetta contro la crisi

di Francesco La Monica

«Sono circa tre milioni gli Italiani che, ogni anni, si recano all’estero in cerca di un’offerta turistica di tipo erotico/sessuale. Non vedo perché dovremmo ignorare tale domanda, soprattutto in una fase così drammatica per il nostro settore». A dichiararlo è Nanni Marsicano, avvocato ed imprenditore originario di Pisciotta, già amministratore locale e titolare di strutture ricettive nella zona cilentana. L’idea di Marsicano, tanto nuova quanto perlomeno “bizzarra” , richiama un turismo “libertino”. Una vacanza, denominata “Desnuda” e lanciata dalla pornostar pugliese Malena attraverso un video su Youtube, dal gusto proibito in un resort “lontano da occhi indiscreti”, dove si potrà dare sfogo ad ogni desiderio.

