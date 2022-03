Turismo e rilancio del settore alberghiero

di Monica De Santis

Il sindaco Vincenzo Napoli, insieme con l’assessore Alessandro Ferrara ha incontrato ieri mattina a Palazzo di Città i rappresentanti degli Alberghi cittadini, in vista della prossima stagione turistica. Un incontro confronto per delineare delle linee guida che guardino al futuro di Salerno come città turistica ed accogliente. Nel corso dell’incontro sono state avanzate le proposte di Federalberghi Salerno. Propose che hanno manifestato un interesse condiviso ad approfondire le problematiche in cui versa la categoria. Problematiche iniziate due anni fa con l’inizio della pandemia che ha messo il settore del turismo in ginocchio proprio come il settore della cultura e quello della ristorazione e del divertimento. La discussione sulle problematiche evidenziate nel corso dell’incontro ha visto buoni spunti per unl tentativo di superarle. “Abbiamo, dunque, individuato i punti chiave, necessari per continuare nella direzione dello sviluppo turistico della città: il nostro obiettivo quanto la nostra speranza è di raddoppiare la presenza di strutture ricettive a Salerno, con ulteriori occasioni di incremento della forza lavoro perché, grazie anche al nostro contributo, si siano create le condizioni – spiega Giuseppe Gagliano, Presidente Confcommercio Campania Federalberghi Salerno – Colgo l’occasione per rappresentare gli ultimi ingressi a completare la rosa degli associati, con l’Hotel Plaza e il Polo Nautico, rispettivamente guidati da Gaetano Schiavo e Antonio Ilardi, che si sono affidati al nostro lavoro di squadra su cui, da sempre, puntiamo”. Sono dieci i nodi da sciogliere ovvero le priorità da portare avanti, in un’ottica di crescita delle imprese alberghiere e, soprattutto, di rilancio del settore, dopo la battuta d’arresto dell’emergenza sanitaria. Guidare lo sviluppo, si può, soltanto attraverso: sicurezza e lotta all’abusivismo, in tutte le sue forme, per consolidare l’immagine turistica della città; ripristino della manutenzione urbana e del decoro, con annesse zone green e arredo; mobilità e fruibilità del territorio, semplificando le modalità di accesso e spostamenti in città da parte degli ospiti (Salerno City Card, PUMS, mobilità elettrica a circuito); risorsa mare e acque, servizi balneari, aree di sosta; calendario eventi e fiere, nuovi format, potenziamento musei e cultura; formazione turistica della città, con un piano sviluppo continuo delle competenze, cittadinanza attiva; distretti del commercio e governance partecipata per le attività imprenditoriali; revisione imposte e tributi. Quanto proposto, tuttavia, non può prescindere dall’efficienza della macchina amministrativa che renda fluidi i processi utili a fare impresa (rinforzo del SUAP, attivazione canale diretto uffici-imprese). Intanto sul fronte della promozione turistica il Comune di Salerno si prepara a partecipare alla Bit di Milano, con uno stand dedicato alla città, dove, almeno così sembra, saranno presentate le bellezze storiche e architettoniche della città, gli appuntamenti più importanti come “Luci d’Artista” e non solo, gli spettacoli offerti dal Massimo Cittadino e dalle altre strutture comunali e non ed anche la nuova Piazza Della Libertà.

