Trustee, ora dovete decidere

di Fabio Setta

SALERNO – È attesa per oggi la fumata bianca. Anche perché, in alternativa, sulla Salernitana calerà il più triste dei sipari. In mattinata Susanna Isgrò (Melior Trust) e Paolo Bertoli (Widar Trust), i due componenti del “Trust Salernitana 2021” incaricati di alienare entro appunto oggi le quote di partecipazione societaria loro affidate dai due disponenti, l’Omnia Service di Enrico Lotito e la Morgenstern dello zio Marco Mezzaroma, pena l’esclusione dal campionato, comunicheranno quale tra quelle pervenute è l’offerta vincolante ritenuta congrua e più vantaggiosa. La giornata di ieri è trascorsa tra invio documenti, richiesta di integrazioni, contatti telefonici e tante valutazioni. Uno dei requisiti su cui hanno insistito molto i due componenti del “Trust Salernitana 2021” è stato quello della solidità economica, al fine di garantire una continuità gestionale e tecnica alla società, sia in caso di permanenza in massima serie sia in caso di retrocessione. Chi la spunterà? Difficile fare previsioni anche perché la situazione resta ancora ingarbugliata. In ballo c’è sempre la cordata sensibilizzata da Domenico Cerruti, ex presidente dell’Agropoli e in ottimi rapporti con il presidente della Figc Gravina, che avrebbe dato già nei giorni scorsi il suo placet. Ovviamente, non è bastato quello, perché a contare sono i documenti. Quelli della mancata approvazione del bilancio del club granata hanno indubbiamente rappresentato un ostacolo non da poco. Con Agnello, Rispoli della Real Sud e due imprenditori romani, la cordata però sembra essere in grado di rispondere a tutti i requisiti richiesti dai due trustee. Risolta la problematica interna alla cordata, relativa alla divisione delle quote societarie, nella giornata di ieri sarebbe stata finalmente inviata la proposta vincolante d’acquisto con la caparra del 5%. Questo è uno dei punti caldi ancora oggi quando ormai siamo alla scadenza del termine. Infatti, vanno considerati in questo momento anche i tempi bancari. L’accredito della caparra rischia di arrivare sul conto indicato dai trustee non prima di lunedì. Quindi prima di un eventuale annuncio potrebbero esserci dei tempi supplementari, tecnici, su cui la federazione non avrebbe nulla da obiettare. Il pagamento del prezzo di compravendita, invece, è previsto venga saldato contestualmente all’atto di trasferimento delle partecipazioni, per i quali sono previsti i famosi 45 giorni. Quei famosi 45 giorni di proroga , in caso di accordo vincolante e che consentirebbero alla Salernitana di proseguire e portare a termine il campionato. L’obiettivo è quello di chiudere entro quindici giorni per avere anche il tempo utile per operare sul mercato di gennaio, considerato che la squadra ha bisogno di innesti importanti per provare a competere per la lotta salvezza. Restano comunque in corsa anche le altre cordate. Di Silvio tramite il fondo lussemburghese è quello che ha presentato l’offerta più alta ma anche nella serata di ieri i trustee avrebbero chiesto ulteriori garanzie. C’è poi il ritorno di fiamma di Iervolino della Pegaso oltre l’offerta lanciata come tentativo di salvataggio presentata dall’avvocato Tedesco e dal notaio Orlando presentata ieri con tutti i crismi e con un versamento superiore al 5% e che darebbe garanzie di pagamento immediato entro il 31 dicembre, in modo da cercare di salvare anche questa stagione. Il tempo stringe, è ormai la sensazione è che il dado sia tratto. Sullo sfondo non resta certo con le mani in mano Claudio Lotito, costretto a vendere un bene di proprietà (del figlio e del cognato nda) a un prezzo decisamente inferiore alle attese e alle pretese. In caso di esclusione ma anche di una cessione, che Lotito potrebbe ritenere forzata, non è certo da escludere, come già anticipato ieri che il presidente della Lazio possa fare causa alla Figc per chiedere un eventuale risarcimento economico ma non solo. In caso di esclusione, Lotito potrebbe rivolgersi al Tar per bloccare il campionato.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia