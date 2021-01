Troppi contagi, Colliano va in lockdown

l piccolo comune di Colliano va in lockdown. Il sindaco, Adriano Goffredo, “tenuto conto che, ad oggi, Colliano conta un numero rilevante di casi derivanti da Covid-19”, ha firmato un provvedimento in base al quale da oggi e fino al 18 gennaio prossimo e’ vietato “ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo familiare convivente e sono vietati assembramenti con persone non conviventi anche sul suolo pubblico”. Non e’ possibile spostarsi nel territorio comunale, “salvo che per comprovate esigenze” ed e’ consentito uscire da casa “una sola volta al giorno per fare la spesa e/o altre commissioni indifferibili”, si legge. Chiuso, inoltre, il cimitero comunale e l’accesso agli uffici comunali e’ consentito solo su prenotazione.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia