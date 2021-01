Troppi contagi, Colliano in lockdown

di Erika Noschese

Troppi contagi, scatta il lockdown per Colliano. In provincia di Salerno torna l’incubo delle zone rosse, non quelle disposte dal governo nazionale ma, in questo caso, dal sindaco. In questi giorni, Colliano conta un aumento considerevole del numero dei contagi; dati che hanno spaventato il sindaco Adriano Goffredo che “tenuto conto che, ad oggi, Colliano conta un numero rilevante di casi derivanti da Covid-19”, ha firmato un provvedimento in base al quale da oggi e fino al 18 gennaio prossimo è vietato “ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo familiare convivente e sono vietati assembramenti con persone non conviventi anche sul suolo pubblico”.

