Troppi casi Sessa chiude le scuole a Fisciano

di Monica De Santis

“A seguito dell’aumento, in quest’ultima settimana, dei casi positivi all’interno delle nostre scuole, sentiti i Dirigenti Scolastici e l’Asl, ho firmato in giornata un’ordinanza per sospendere le attività didattiche ed educative in presenza fino al 19 febbraio, al fine di limitare la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti”. Scrive così su Facebook Vincenzo Sessa, sindaco di Fisciano avvisando così la cittadinanza che da oggi le scuole resteranno chiuse… “Continueremo anche nei prossimi giorni, con il Dipartimento di Prevenzione e con i Dirigenti Scolastici, a monitorare l’andamento epidemiologico.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia