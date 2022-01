Troppi casi nella polizia municipale, sindaco di Striano dirige traffico

Nel comune di Striano, 8 mila abitanti in provincia di Napoli, il corpo della polizia municipale e’ decimato dal Covid. Buona parte di loro e’ positivo e altri in quarantena perchè in contatto con i colleghi ammalati. “Così sono sceso in piazza – racconta all’AGI il sindaco, Antonio Del Giudice – siamo lasciati soli e, facendo leva sull’alto senso di responsabilità, dobbiamo rimboccarci le maniche per garantire sicurezza e ordine pubblico alle nostre comunità”. E i cittadini hanno visto il primo cittadino uscire dal palazzo del Comune e dirigere il traffico assieme ai pochi rimasti in strada. “Noi sindaci stiamo vivendo un momento drammatico e sarebbe ora che il presidente Draghi ascoltasse anche le nostre esigenze”, sottolinea De Giudice.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia