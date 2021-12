Troppi casi, la sindaca chiede la riapertura del Palaschiavo

di Monica De Santis

Troppi casi covid a Battipaglia, troppi come troppe sono le richieste per la somministrazione delle terze dosi del vaccino. Pochi invece i centri vaccinali per riuscire a soddisfare la richiesta ed è cosi che ieri alla luce delle 92 persone positive di cui 89 persone contagiate che attualmente si trovano in isolamento e dei tre ricoveri che la sindaca Cecilia Francese, chiede l’immediato intervento dell’Asl per cercare di dare una mano a snellire le richieste di vaccino… “Abbiamo chiesto alla Asl di Salerno la riapertura del Centro Vaccinale presso il Palaschiavo visto l’alta affluenza e richiesta per la terza dose” ha detto la prima cittadina di Battipaglia, preoccupata, giustamente dell’aumento dei contagi nella cittadina capofila della Piana del Sele. Una preoccupazione che aumenta visti anche i tre ricoveri della giornata di ieri. La preoccupazione è che l’aumento di questi casi covid possa proseguire anche nei prossimi giorni e che possano risultare positivi anche alunni delle scuole elementari e medie, ovvero quelli che attualmente non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino. Ora la prima cittadina di Battipaglia attende la risposta da parte dell’Asl per capire se e quando il Centro Vaccinale presso il Palaschiavo possa essere riaperto, sperando che questo possa frenare l’ondata di casi Covid.

