Troppi casi, Cristoforo Salvati ferma le scuole fino al 22 gennaio

di Monica De Santis

Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al prossimo 22 gennaio a Scafati. A deciderlo è stato il primo cittadino Cristoforo Salvati, dopo aver valutato il numero di persone positivi presenti sul proprio territorio comunale e dopo aver anche ascoltato l’opinione dei dirigenti scolastici di tutte le scuole. Decisione questa che va in linea con quella del Governatore De Luca, solo che a rimanere chiuse saranno anche le scuole superiori. “I problemi, purtroppo esistono, e naturalmente e sia io che gli altri miei colleghi abbiamo provveduto a segnalarli al primo cittadino – racconta Domenico D’Alessandro dirigente scolastico del Liceo Cacciopoli – Ci sono alunni positivi e non mancano dubbi sulla sufficienza del personale in servizio per assicurare l’orario didattico in presenza. Ciò detto, la scelta del Governatore è comprensibile, vista la copertura vaccinale molto diversa tra gli alunni della fascia 12-18 anni e i loro colleghi più piccoli. Sta di fatto che per come è attualmente la situazione a Scafati, è comprensibile anche la decisione presa dal nostro sindaco. Sperando che in questi giorni la curva dei contagi possa scendere e che si possa tornare in presenza in sicurezza in tempi davvero molto brevi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia