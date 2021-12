Troppi casi covid, il Verdi annulla i concerti, il Nuovo rinvia e De Marino non si esibirà

di Monica De Santis

I casi Covid aumentano e ancora una volta a farne le spese è il mondo del teatro e degli eventi. Al fine di evitare assembramenti ed anche a causa di casi positivi registrati tra organizzatori, attori e cantanti, alcuni degli eventi in programma per questa settimana in città sono stati annullati e rinviati. In considerazione dell’evoluzione pandemica, la Direzione Artistica del Teatro Verdi a scopo cautelare ha deciso di rinviare a data da destinarsi i due Concerti di Capodanno programmati per Sabato 1 gennaio presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l’evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la Biglietteria del Teatro. Va detto che la direzione artistica del Verdi aveva già annullato il concerto di Natale del coro delle Voci Bianche in programma lo scorso 25 dicembre e che la stessa Traviata è andata in scena per un pelo, infatti al termine dell’ultima replica è risultato positivo uno dei partecipanti alla rappresentazione. Rinviato alla Befana o a qualche giorno dopo, anche lo spettacolo “La cantata dei pastori” in programmazione al Teatro Nuovo di Salerno, sabato e domenica causa covid che ha colpito anche il direttore artistico della struttura di via Valerio Laspro, Ugo Piastrella, risultato positivo nella mattinata di ieri insieme alla moglie… “Fortunatamente stiamo bene, abbiamo solo sintomi uguali ad un forte raffreddore, per il resto non abbiamo ne febbre ne tanto meno abbiamo perso il gusto” spiega Piastrella che con l’occasione ringrazia anche tutti coloro che in queste ore gli stanno inviando messaggi di auguri e di pronta guarigione. Ed è stato rinviato a data da definirsi anche il concerto “Le pastorali di Natale” di Espedito De Marino in programma domani nell’atrio della Cattedrale di Salerno… “Con tanto dispiacere devo comunicarvi che il concerto del 30 è annullato per contagi covid. È un periodo troppo delicato e essendoci stati casi di positività, lo spostiamo a data da definirsi”.

