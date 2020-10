Troppi assembramenti, dal fine settimana scatta il coprifuoco

Contrastare gli assembramenti e ridurre la mobilità. È questo, in sintesi, l’oggetto a nuova ordinanza che sta per essere pubblicata dalla Regione Campania. In sostanza, si prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. La stessa ordinanza conterrà anche l’apertura delle scuole elementari in Campania a partire dal prossimo lunedì.

