Triplete: la nuova modalità di giocare a briscola online

Non avete ancora mai sentito parlare di Triplete? Non ci riferiamo a quello di Mourinho. Se siete appassionati di carte come la briscola, o di giochi di logica, siete nel posto giusto, nell’articolo seguente affronteremo l’argomento.

Triplete è la nuova modalità di gioco basata su un torneo di scopa dove l’intero montepremi in palio fluisce nelle mani di un solo vincitore, varrebbe a dire il primo classificato. Il fatto che il primo in classifica si aggiudichi tutto il montepremi viene chiaramente comunicato dallo slogan ‘’Winner takes All’’.

Vincere il montepremi prevede che il giocatore batta il suo avversario in 3 partite consecutive, ed ecco spiegato perché ‘’triplete’’come nome scelto appositamente per il torneo. Per accedervi non è così difficile, basta seguire alcune istruzioni che vi indichiamo qui di seguito:

Registrati sul sito ove il torneo è presente, ed apri un conto di gioco nel caso in cui non lo abbia già, altrimenti basta il solo log-in nella propria area riservata; Lancia la lobby di gioco di Skill Games; Clicca sulla card gioco di scopa; Seleziona la sezione Triplete; Scegli l’importo del buy-in e iscriviti al torneo.

Ed in ultimo, ma non per importanza, mantenere una buona concentrazione e seguire fedelmente le regole può essere d’aiuto nella riuscita delle 3 partite da vincere per avere accesso diretto al torneo.

Vincere le partite risulta quasi propedeutico per arrivare all’obiettivo, le regole della briscola online sono le stesse di quella classica, che vanta origini molto antiche e che si è modificata scarsamente nel corso del tempo, pare che questo gioco così popolare sia nato in Francia nel XIX secolo dalla famiglia della Brusquembille e della Bizzica, secondo altri avrebbe stranamente origini scandinave. La briscola prevede un mazzo da 40 carte di semi italiani o francesi.

Data l’importanza di eseguire le partite in maniera corretta per Triplete, vi indichiamo alcune regole da seguire della briscola online.

Regole della briscola:

Il mazziere distribuisce 3 carte ciascuno e ne lascia una sul tavolo coprendola per metà, tale carta segnerà il seme della briscola e sarà l’ultima ad essere pescata.

Partendo da destra ed in senso antiorario, ogni giocatore butta la sua carta, la mano viene aggiudicata dal giocatore che gioca la briscola di valore maggiore.

Il giocatore che vince la mano prende tutte le carte davanti a sé. Poi pesca la prima carta del tallone, seguito dagli altri giocatori in senso antiorario e decide il seme, si continua a giocare sino all’esaurimento delle carte.

L’ultima mano è solitamente la più importante, e spesso determina l’esito della partita, poiché in essa si concentrano la maggior parte dei punti, infatti di solito le carte con grandi carichi vengono conservate quasi fino alla fine.

