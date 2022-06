Trincerone est tra degrado e rifiuti

E’ passato appena un anno dall’inaugurazione del Trincerone Est a Salerno. Era il 23 aprile 2021. Manca poco al voto amministrativo. “Da oggi, in un’area di 4800 mq compresa tra via Nizza e via Balzico, avremo una nuova piazza con 30 stalli di parcheggio auto a rotazione e superfici attrezzate per lo sport ed il tempo libero. Con questo nuovo tassello si perfeziona ulteriormente l’immagine della città che abbiamo concepito” è il commento del Sindaco Vincenzo Napoli. Presente all’inaugurazione anche il governatore ed ex sindaco Vincenzo De Luca il quale ha commentato. “Ci è voluto un po’ di tempo ma siamo arrivati alla conclusione anche se non è ancora finita. Si tratta di un’opera bellissima, abbiamo ricavato una piazza urbana al servizio del quartiere, una piccola area sportiva, un giardino per i bambini del quartiere”. Le famiglie salernitane ci hanno creduto ed hanno cominciato a frequentare l’area. Oggi sono molto meno quelli che transitano e prendono posto su una delle panchine o sui muretti di cinta. Da uno di questi, fuoriescono ferri di armatura arrugginiti. Ieri hanno causato una ferita, per fortuna non grave, ad uno dei “bambini del quartiere” Per fortuna la ferita non ha richiesto l’intervento dei sanitari. Il tredicenne è stato soccorso e medicato da una signora che risiede nei pressi della piazzetta,una delle tante mamme che vorrebbero uno spazio pulito, sicuro, fruibile dai bambini e dalle famiglie.”Meglio evitare che i bambini giochino in un’ area sporca e pericolosa- hanno commentato alcuni residenti-. Altro che giardino,sport e giochi. Le foto commentano il degrado e l’abbandono di un’area al centro della città”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia