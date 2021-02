Tre possibili candidati per il centrodestra

Sarà il direttivo provinciale del centrodestra a “eleggere” definitivamente, il nome del candidato sindaco per l’intera coalizione, in vista delle prossime elezioni amministrative che riguarderanno la città di Battipaglia. Ad oggi, 3 gli esponenti che vorrebbero concorrere per provare a conquistare la fascia tricolore. La scelta dovrà ricadere tra Ugo Tozzi, il candidato proposto da Fratelli d’Italia, l’ex sindaco Fernando Zara che avrebbe già quattro liste civiche e intenzionato a scendere in campo anche senza il centrodestra ed Enrico Tucci, coordinatore locale di Forza Italia. Al momento, la coalizione di centrodestra sembra essere sempre più spaccata e il nome ancora distante ma il coordinamento provinciale sembra intenzionato a mettere la parola fine e dare ufficialmente il via alla campagna elettorale.

