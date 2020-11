Tre civiche a sostegno del M5S: escluso Francesco Virtuoso

di Erika Noschese

Salerno 4 punto zero, Liberiamo Salerno, Salerno Bene Comune: sono le tre liste che accompagneranno il Movimento 5 Stelle nella corsa verso Palazzo di Città, alle elezioni in programma nella primavera 2021. Sabato mattina, infatti, i parlamentari del M5S Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza presenteranno i nomi e i relativi simboli delle liste, in vista delle prossime elezioni amministrative della città capoluogo.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

