Tre azioni concrete di aiuto e di rilancio per le famiglie di Nocera

Tre azioni concrete di aiuto e di rilancio per le famiglie ed i cittadini di Nocera Inferiore. L’amministrazione comunale, guidata da Manlio Torquato, continua senza sosta, il lavoro di sostegno per chi in questo momento ha difficoltà economiche causate anche dagli amenti vertiginosi del carburante e delle materie prime, ma anche un impegno a trovare un lavoro per chi è disoccupato o percepisce il reddito di cittadinanza. Tre azioni concrete, si va dalla prima, denominata “Al lavoro, col reddito di cittadinanza” Sono 100 i percettori del reddito di cittadinanza ammessi, grazie all’impegno dei servizi sociali dell’Amministrazione comunale, ai Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) In tutto si tratta di 16 progetti della durata di 12 mesi (dal lavoro alla cultura ai servizi all’ambiente alle manutenzioni, Procura e Tribunale). Un risultato di prestigio nell’intero panorama dell’Agro nocerino. Altro impegno concreto, questa volta di sostegno alle famiglie che in questo momento sono in difficoltà economiche e denominato dall’amministrazione comunale Torquato, “Aiuto alle famiglie per il pagamento della tassa dei rifiuti e delle bollette domeniche. Si tratta di un contributo, una tantum, per il pagamento Tari che​ è determinato in relazione ai componenti il nucleo familiare: fino a 2 componenti​ avranno un aiuto pari a 200,00 euro, fino a 4 componenti​ avranno un aiuto pari a 300,00 e fino a​ 6 e più componenti​ riceveranno un aiuto pari a 500,00. Il contributo, una tantum, per il pagamento delle utenze domestiche (luce gas tefono) è determinato in relazione al valore ISEE del nucleo familiare anno 2022: – da € 0,00 a € 3500,00 si ha diritto a 200 €uro di contributo; – da € 3.500,01 a € 6.500,00​ si ha diritto a 150,00 € di contributo; da € 6.500,01 a € 9360,00 si ha diritto a 100,00 €uro di contributo. Circa 300mila euro la somma complessivamente stanziata. Le istanze per essere ammessi possono essere trasmesse, da tutte le persone che ne hanno diritto, fino al prossimo 4 aprile 2022, collegandosi al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php La terza azione concreta invece viene denominata “Intese territoriali di inclusione attiva (I. T. I. A.) per l’avvio al lavoro retribuito”. Sono stati ammessi e finanziati dalla Regione Campania i nostri progetti: “Servizi di sostegno orientativo” e “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale”. Per l’inserimento al lavoro di persone in difficoltà sociale ed economica, presso Aziende e Soggetti del Terzo Settore. Per i “Servizi di sostegno orientativo” saranno individuati complessivamente 151 beneficiari, che potranno partecipare ai corsi di inserimento al lavoro presso aziende e soggetti del terzo settore. I “Tirocini di inclusione sociale” sono invece destinati a 25 persone, per 9 mesi e a 25 persone disabili, per 7 mesi, con una indennità di 500,00 euro mensili, per ogni partecipante.

