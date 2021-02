Tre alunni e una docente positivi al Covid al Liceo Da Procida

di Monica De Santis

12 classi in Dad per casi covid. E’ questo il bilancio del Liceo Da Procida dove dalla giornata di ieri la dirigente Annalaura Giannantonio ha dovuto disporre la dad per la 2° e la 5° A, per tutto il corso B, per la 4° C, per la 1°, 2° e 3° D e per la 3° M. Le dodici classi sono state messe in dad dopo che è stata accertata la positività di una docente e di tre alunni di tre classi diverse. Una decisione che la dirigente ha dovuto prendere in attesa di ricevere disposizioni diverse da parte dell’Asl e da parte dell’Amministrazione Comunale…

