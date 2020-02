Travolge una moto e scappa, nei guai 23enne

di Pina Ferro

Con l’auto travolge un motociclista, poi si allontana senza prestare soccorso. G.A.B. studente 23enne, residente a Salerno dopo essere stato identificato è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Allo stesso è stata anche ritirata la patente di guida oltre alla decurtazione di venti punti. Il sinistro, tra la moto e una Mini Countryman era avvenuto lo scorso 30 novembre, all’altezza dello svincolo di uscita per la “Zona Ospedaliera”, nella carreggiata della Tangenziale di Napoli che da Capodichino conduce a Pozzuoli. A soccorrere il centauro erano stati gli agenti della polizia stradale di Fuorigrotta. Secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, a seguito dell’urto ricevuto, il conducente della moto, solo a bordo, aveva perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente, al suolo. I poliziotti intervenuti sul luogo dell’evento, hanno cristallizzato la scena dell’incidente, raccolto tutti gli elementi utili al fine di identificare il responsabile, avvalendosi della preziosa collaborazione di una testimonianza e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. A seguito di incessanti indagini, eseguite dalla sottosezione autostradale della polizia stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della sezione della polizia stradale di Napoli, gli investigatori accertavano che il responsabile di questa grave condotta era uscito dalla Tangenziale, proprio allo svincolo della “Zona Ospedaliera”. A questo punto si è arrivati all’ identificazione di G.A.B. Anche gli accertamenti sulla scatola nera installata sull’autovettura, geolocalizzavano il veicolo sulla scena del sinistro. Il giovane, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il motociclista fu accompagnato presso il vicino pronto soccorso per gli accertamenti di rito

