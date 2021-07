Traslocare senza stress: consigli e suggerimenti per affrontare al meglio il trasferimento

I cambiamenti possono causare emozioni contrastanti nelle persone: il trasloco è sicuramente un grande cambiamento. Anche in chi si trova ad affrontare situazioni di questo tipo il grande entusiasmo legato alla nuova vita che si sta per intraprendere si mescola con l’ansia e lo stress che l’organizzazione del trasferimento può causare.

Il trasloco e tutti le fasi che lo precedono (preparativi, scartoffie e così via) possono essere pesanti sia da un punto vista fisico che da un punto di vista mentale. Eppure basterebbe seguire alcuni semplici accorgimenti ed affidarsi alle persone giuste per vivere l’esperienza con maggiore tranquillità. Ecco i consigli ed i suggerimenti per un trasferimento senza problemi.

Per avere la certezza che il trasloco venga organizzato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso, è opportuno affidarsi ad una ditta specializzata nel settore che offra un servizio professionale e completo. Ne è un esempio Sinibaldi, realtà di riferimento nel settore che da oltre 60 anni mette a disposizione competenza ed esperienza per supportare il cliente in tutte le fasi del trasloco.

La scelta delle cose da trasportare e l’inscatolamento

Il trasferimento è un’occasione importante per fare un po’ di pulizia. Le cose inutili devono essere buttate; quello che non serve più ma che può ancora dare qualcosa a qualcun altro può essere regalato o addirittura venduto: oggi grazie al web ed ai social tutto questo può essere fatto con maggiore semplicità. I vestiti che non si usano più e che sono ancora in buone condizioni possono essere regalate alle associazioni che si occupano di chi è in difficoltà.

Una volta che si hanno le idee ben chiare sulle quantità e gli ingombri delle cose da trasportare si può iniziare la fase dell’inscatolamento. Trovare scatole delle giuste dimensioni ed adeguatamente resistenti non è sempre facile: già in questo passaggio può entrare in gioco la ditta di trasporti. Tra i vari servizi offerti da Sinibaldi, infatti, ci sono anche quelli relativi alla fornitura del materiale da imballo, all’inscatolamento ed allo smontaggio dei mobili.

La parte burocratica del trasloco

Gli spostamenti all’estero possono portare qualche problema in più: se si rimane all’interno dell’Unione Europea non ci sono particolari problemi, ma se si deve andare al di fuori di questa zona c’è il rischio di dover affrontare un iter burocratico più o meno tortuoso. Per traslocare senza stress sarebbe quindi opportuno rivolgersi a ditte che seguono il cliente in ogni fase del trasloco, anche quella delle scartoffie.

Sinibaldi fornisce tutte le informazioni sulle norme in vigore nel Paese di destinazione e sui documenti necessari per il trasferimento; inoltre si occupa in prima persona delle operazioni di import/export alla dogana. A seconda delle distanze da percorrere, delle tempistiche da rispettare e dai volumi da trasportare, il trasloco può avvenire in tre diverse modalità: per via terra, per via mare o per via aerea.

Quanto costa traslocare: il calcolo del preventivo online

Una volta inscatolato tutto, prima di lasciare la casa è necessario fare un ultimo giro. Per i più romantici questo passaggio può rappresentare qualcosa di emozionante, ma in realtà la funzione di questa ispezione finale è quello di accertarsi che nulla sia rimasto fuori dalle scatole e dai bagagli. Eh sì, i bagagli sono importanti: bisogna pensare che quando si arriverà nella nuova casa, tutte le cose saranno imballate ed impacchettate.

Per questo è necessario portarsi un bagaglio a mano con tutto il necessario per affrontare i primi momenti all’interno dei nuovi spazi. Ultimo consiglio per traslocare senza stress: conoscere i costi del trasloco con un largo anticipo consente di ottimizzare la meglio le risorse ed i tempi a disposizione. Sul sito sinibaldi.com è possibile calcolare i costi direttamente online tramite una procedura rapida ed intuitiva che permette di ricevere un preventivo gratuito e personalizzato.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia