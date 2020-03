Trasferimento record per piccolo 4 anni affetto da leucemia

Un cordone di sangue ombelicale dal Pausilipon di Napoli e’ stato inviato a Parigi per salvare la vita di un bambino affetto da leucemia ed in attesa di trapianto. Secondo quanto rende noto l’azienda ospedaliera, lo scorso 17 marzo, da Parigi, e’ stato richiesto con urgenza un cordone ombelicale raccolto nel 2009 a Sapri (Salerno) che presentava una compatibilita’ del 100%, per il trapianto di un bambino di 4 anni affetto da Leucemia Mieloide Acuta ricoverato a Parigi. Grazie ad un sistema di staffetta tra la Banca Regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BA.S.CO) e il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), mercoledi’ 18 il cordone era gia’ stato ritirato e giovedi’ 19 gia’ consegnato a Parigi. “In periodo di Covid-19, in cui anche i protocolli sui trapianti sono diventati molto piu’ complessi ed elaborati, e’ un successo l’incredibile – si legge nella nota – tutto merito degli operatori coinvolti che, con professionalita’, hanno reso possibile il trasporto del cordone in tempi cosi’ brevi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia