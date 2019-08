Tragico incidente a Giovi Montena: famiglia in fin di vita-FOTO

Di Erika Noschese

Tragico incidente quello verificatosi oggi pomeriggio verso le 17.30 quando Bruno Scannapieco, noto medico dell’Asl di Salerno ha perso il controllo della vettura, una Mercedes classe C, pare per un guasto ai freni, finendo in un dirupo in via Giovi Montena. Nel tragico impatto sono rimasti feriti l’uomo, attualmente in gravi condizioni e in fin di vita per i numerosi traumi riportati, la moglie anche essa in prognosi riservata e con una gamba rotta, la figlia nelle stesse condizioni della madre e con una frattura al braccio e l’amica di quest’ultima, anch’essa in fin di vita dopo aver riportato una profonda ferita alla testa. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione provinciale di Salerno, agli ordini del maggiore Pietro Rubbo, 2 squadre dei vigili del fuoco, l’elicottero e le ambulanze del 118. I primi ad arrivare sul posto la medicalizzata della Croce Rossa, l’humanitas i cui medici hanno estratto marito e moglie dalla vettura con il supporto dei vigili del fuoco e la rianimativa della Croce Bianca. Le giovani sono state soccorse dall’elisoccorso solo dopo diverso tempo.

