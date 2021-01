Tragedia sfiorata a Torrione: albero distrugge auto in sosta

di Erika Noschese

Tragedia sfiorata ieri mattina a Torrione. A causa delle forti raffiche di vento e della bomba d’acqua abbattutasi sulla città, infatti, un albero è caduto in via Posidonia. L’albero ha colpito un’auto dove per fortuna non c’erano persone a bordo. L’episodio ha scatenato non solo l’ira dei residenti ma anche dei consiglieri d’opposizione che hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale. Il presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota ha parlato infatti di “scellerata gestione del verde pubblico”: “Ancora una volta si è rischiata la tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. Alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che cadono sulle auto, sui marciapiedi, tra la gente, soltanto per un normale temporale.

