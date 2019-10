Tragedia nel salernitano, noto medico perde la vita travolto da un furgone

Ancora una domenica drammatica nel salernitano. A perdere la vita Nicola Bertolini, noto medico originario di Stella Cilento ma residente a Battipaglia. L’uomo, 57 anni, stava lavorando in un campo quando – per cause ancora da accertare – è stato travolto dal trattore agricolo. Il mezzo infatti si è ribaltato all’improvviso e Bertolini è rimasto schiacciato. Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania diretti dal Caposquadra Carmine Adinolfi e dei sanitari del 118 dell’ospedale “San Luca”. Per il medico però non c’è stato nulla da fare. L’uomo infatti è morto sul colpo a causa del peso del mezzo agricolo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia