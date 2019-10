Tragedia ad Agropoli, 16enne si lancia sotto treno in corsa

Tragedia questo pomeriggio ad Agropoli dove un 16enne si è lanciata sotto un treno in corsa presso la locale stazione ferroviaria. L’episodio è avvenuto dopo le 15, come rende noto Stile Tv. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polfer, che indagano sull’accaduto. Non sono state rese note le generalità della donna, ma si tratterebbe di un’adolescente di Pollica di appena 16 anni che avrebbe lasciato anche un biglietto di addio: testimoni oculari hanno riferito di averla vista lanciarsi sui binari, ma la dinamica dell’episodio è al vaglio degli inquirenti Bloccato il traffico ferroviario.

