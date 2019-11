Tragedia a Mercatello, uomo precipita nel vuoto

Di Erika Noschese

Tragedia, questa mattina, a Mercatello. Per cause ancora da accettare, verso le 7, in via Palinuro nella zona orientale della città, un uomo è precipitato nel vuoto. Immediato l’intervento della Croce bianca di Salerno. Sul caso indaga la polizia e al momento non si esclude la pista del suicidio. Sul posto anche il medico legale per fare chiarezza sulle cause del decesso e risalire all’identità dell’uomo.

