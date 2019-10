Tragedia a Campagna, esplode bombola gas: muore 41enne

Tragedia a Campagna in provincia di Salerno nel pomeriggio di oggi. Per cause ancora in corso di accertamento c’è stato lo scoppio di una bombala di gas. Un uomo che si trovava a lavoro nelle vicinanze è rimasto coinvolto nell’esplosione. Il malcapitato e’ stato dilaniato morendo sul colpo. Sul posto ambulanze del Vo.Pi di Pontecagnano, la Croce Rossa di Serre, i Carabinieri e i vigili del Fuoco. L’uomo aveva 41 anni ed era originario proprio di Campagna. Ferito gravemente anche un 26enne.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia