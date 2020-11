Tradizione e tecnologia, la zampogna sul web per non smettere di sognare

di Erika Noschese

La più antica tradizione con la tecnologia più avanzata. Unire passato e presente è possibile, soprattutto quando si parla del Natale e della Zampogna, il più antico strumento musicale che porta con sé la vera tradizione natalizia. Quest’anno, causa Coronavirus, lo zampognaro non potrà girare per le case e allora tutto sarà via web. A metterlo in pratica è Antonio Giordano, componente della compagnia Daltrocanto che nasce dalla comune passione per la musica popolare che nel solco della tradizione si apre a sonorità diverse e nuove, reinterpretando in modo originale e attuale il repertorio di canti e balli proprio della tradizione della Campania e del sud Italia.

